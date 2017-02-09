Место для мусора и Энергия в доме

Многие из нас привыкли по «традиции» располагать мусорное ведро под раковиной на кухне. Так делали наши родители, так нам удобно, кухонный шкаф для мойки отлично для этого подходит, во время приготовления пищи удобно сразу выбрасывать отходы в ведро, если оно расположено рядом с раковиной. Но если задуматься, мусорное ведро - пусть даже и временное, но хранилище грязи, нечистот, отходов и мусора. Мусорное ведро не самая чистая и благоприятная вещь в нашем доме. Тем более, если ведро без крышки – вся негативная энергия содержимого ведра имеет возможность беспрепятственно распространяться в окружающем пространстве.

А что же из себя представляет раковина на кухне? Раковина – это источник проточной Воды, а Вода обладает свойствами усиливать окружающую энергию. Первоэлемент Вода отвечает за наши чувства, контакт с окружающей средой, является проводником ощущений и многократно эти ощущения усиливает.



Непосредственная близость мусорного ведра и Воды - не самое лучшее соседство, т.к. находясь рядом, Вода усиливает то, что расположено под раковиной, усиливает загрязнение, негативную энергию. Распространение этого негативного влияния увеличивается и оказывает воздействие на все пространство нашего дома или квартиры, и как следствие, усиливает негативное влияние на жильцов дома. Если раковина и мусорное ведро находятся в положительном секторе дома (Север, Северо-Восток, Восток), это тем более препятствует накоплению в доме положительной энергии. Весь позитив, приходя в наш дом с положительной стороны, просто напросто загрязняется, проходя через усиленное воздействие источника мусора и грязи. Энергия благополучия и благосостояния в доме, в том числе и материального, просто не может накопиться в чистом, первозданном виде, не принося нам изобилие, достаток и успех в жизни.

Как этого избежать? Убрать мусорное ведро из-под раковины на кухне!

Для хранения мусора нужно использовать ведро с крышкой! Существуют специальные ведра с педалью, открывающей крышку. Есть ведра со специальной крышкой, отодвигающейся при нажатии. Можно использовать обычное ведро, но накрыть его отдельной крышкой. И расположить ведро лучше не под раковиной, а в стороне, в какой-нибудь части кухни, неподалеку от раковины, или если есть возможность – максимально далеко от нее.

Тем самым мы предотвратим негативное усиление энергии мусора водой и не будем способствовать дополнительному загрязнению энергетики дома. Вода не будет давать «толчок» для дополнительного распространения негативной энергии по всему дому, не будет её усиливать. В таком случае возможностей для накопления положительной энергии благосостояния в доме станет больше и это будет способствовать увеличению и накоплению положительной энергии в доме, в том числе энергии материального благополучия.

Под раковиной можно хранить чистящие и моющие средства, кухонную утварь, чистые (!) овощи, какие-то домашние принадлежности. Главное условие – всё, что хранится под раковиной, должно быть чистым! Там не должен складироваться хлам, нельзя допускать накопления бардака и держать что-то грязное. Иначе именно эта энергия и будет распространяться по дому с усиленным воздействием.

Итак, главная Васту-рекомендация относительно мусорного ведра в доме: не стоит хранить его под раковиной на кухне! Ведро необходимо оттуда убрать! Это значительно увеличит энергию дома и окажет положительный эффект!